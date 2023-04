Wielerploeg DSM mikt op dagsucces in Giro d’Italia

Wielerploeg DSM vertrekt zonder specifieke klassementsrenner in de Giro d’Italia. De Nederlandse ploeg mikt met name met Alberto Dainese op dagsucces. De Italiaan won vorig jaar een rit in de Giro, die op 6 mei begint. Onder het achttal dat van start gaat bevindt zich één Nederlander: Martijn Tusveld.

“We vertrekken met een ploeg die zich zal focussen op dagsucces. Voor de sprint hebben we met Alberto, Marius (Mayrhofer) en Niklas (Märkl) een paar sterke jongens die goed kunnen samenwerken”, zegt ploegleider Matt Winston. In de lastige ritten rekent hij op renners als de Noor Andreas Leknessund en de Belg Harm Vanhoucke.

Leknessund won vorig jaar onder meer een rit in de Ronde van Zwitserland. De ploeg bestaat verder uit de Noor Jonas Iversby Hvideberg en de Duitser Florian Stork.