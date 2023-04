Basketballers Boston schakelen Atlanta uit in play-offs

Met een sterke eindsprint in het vierde kwart hebben de basketballers van Boston Celtics zich ten koste van Atlanta Hawks geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Boston won in Atlanta met 128-120, waarmee de best-of-seven tussen beide teams beslist was: 4-2. De volgende tegenstander van de Celtics is Philadelphia 76’ers.

Jaylen Brown en Jayson Tatum waren samen goed voor 62 punten in een spannend duel dat alle kanten op schoot. Trae Young, de held van de Hawks bij hun zwaarbevochten zege in Game 5, was goed voor 30 punten en 10 assists. Maar Young was vooral voor de pauze op dreef en kwam in de laatste twee kwarten nog slechts tot 5 punten.

Brown was met 32 punten de topschutter bij de bezoekers, die in het vierde kwart met 11 punten op rij definitief afstand namen.

De Celtics zijn als tweede geplaatst in de oostelijke divisie waarin de hoogst geklasseerde ploeg, Milwaukee Bucks, al is uitgeschakeld.