Tennisorganisatie ATP stapt over op elektronische arbitrage

Tennisorganisatie ATP stapt met ingang van 2025 over op elektronische arbitrage. Bij het mannencircuit in de hoogste categorie gaat de techniek daarmee de lijnrechters vervangen. Sinds enkele jaren wordt de technologie al wel vaak ingezet en konden spelers er gebruik van maken als ze het niet eens waren met de beslissing van de scheids- of lijnrechter.

De ATP zegt dat uit onderzoek is gebleken dat alle belanghebbenden in de sport, onder wie de fans, de maatregel toejuichen. De verwachting is dat de arbitrage hierdoor ‘consistenter’ wordt.