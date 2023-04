Boete AlphaTauri voor ‘onveilige’ auto Tsunoda in Bakoe

Het Formule 1-team van AlphaTauri heeft een boete van 5000 euro gekregen voor de fout die het maakte bij het wisselen van een band bij de auto van Yuki Tsunoda tijdens de sprintrace bij de GP van Azerbeidzjan. De monteurs zagen tijdens de pitstop niet dat de achterwielophanging stuk was en stuurden de Japanner de baan op “met een onveilige auto”, aldus de stewards.

Kort nadat Tsunoda het circuit van Bakoe weer was opgereden, was duidelijk te zien dat de band scheef stond. De Japanner moest vervolgens de strijd staken. De stewards oordeelden dat het team beter had moeten controleren of de auto veilig genoeg was om mee verder te rijden.

Teamgenoot Nyck de Vries leidde de bandenwissel in. De Nederlander kwam bij wringen door de bochten in de eerste ronde in aanraking met de auto van zijn teamgenoot bij AlphaTauri. De auto van De Vries had geen schade, maar Tsunoda was een stuk van zijn voorvleugel kwijt. De Japanner kreeg opdracht naar de pitsstraat te rijden, maar onderweg ramde hij een muur en daarbij reed hij zijn rechterachterband aan flarden.