Grote Prijs Azerbeidzjan tot en 2026 op de kalender

De Grote Prijs van Azerbeidzjan staat zeker tot en met 2026 op de kalender van de Formule 1. Het contract van het stratencircuit van Bakoe werd met drie jaar verlengd. Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan.

“Het het hele land is trots op de Grote Prijs en de race zal onze fans nu nog drie jaar blijven inspireren en opwinden”, zei de minister van Sport Farid Gayibov over de verlenging. “De afgelopen zes races waren enkele van de beste en meest dramatische in de lange geschiedenis van de sport. We kijken ernaar uit om de komende drie jaar meer magische momenten te creĆ«ren voor Formule 1-fans in binnen- en buitenland, te beginnen met dit weekend.”

In 2016 werd er voor het eerst een race in Bakoe gehouden. Sinds 2017 draagt de naam de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Vorig jaar was Verstappen de beste in Bakoe. Hij start zondag vanaf de tweede plek, poleposition is voor Charles Leclerc van Ferrari.

Zaterdag werd in Bakoe voor het eerst een sprint-shootout gehouden. Die werd gewonnen door Leclerc.