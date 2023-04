Lakers met groot vertoon van macht verder in play-offs NBA

De basketballers van LA Lakers hebben zich met groot machtsvertoon verzekerd van een plek in de volgende ronde van de play-offs. De Lakers waren in het zesde duel met Memphis Grizzlies veel te sterk. Het werd 125-85.

D’Angelo Russell van de Lakers was met 31 punten de topschutter van de avond, LeBron James was namens de thuisploeg goed voor 22 punten. De sterspeler leverde ook zes assists af.

De Lakers, die zich via een tussenronde voor de play-offs hadden geplaatst, domineerden de Grizzlies op alle facetten. Halverwege was het al 59-42. Santi Aldama was met 16 punten al de meest trefzekere speler aan de zijde van de Grizzlies, die als tweede geplaatst waren in de play-offs van het westen.

“We stonden er vandaag met veel energie en ons publiek ging erachter staan”, zei Anthony Davis. “We wisten dat het vandaag moest gebeuren en wilden hen niet in staat stellen een zevende duel af te dwingen. Onze mindset was om het vandaag af te maken.”

De thuisbasis van de Lakers was met 19.000 toeschouwers volledig uitverkocht. Onder anderen de 86-jarige acteur Jack Nicholson was aanwezig. Het was zijn eerste bezoek sinds oktober 2021.

De Lakers nemen het in de halve eindstrijd van de Western Conference op tegen Sacramento Kings of Golden State Warriors. Bij die ontmoeting volgt een beslissende zevende wedstrijd. De Kings kwamen op 3-3 door uit met 118-99 te winnen.

De Warriors zijn de regerend kampioen in de NBA. De Lakers wonnen de NBA Finals in 2020 voor het laatst.