Tennisser Van de Zandschulp niet voorbij tweede ronde in Madrid

Botic van de Zandschulp is niet voorbij de tweede ronde gekomen van het masterstoernooi van Madrid. De beste tennisser van Nederland verloor met 6-2 7-5 van de Russische qualifier Aslan Karatsev. De 27-jarige Van de Zandschulp, die als 23e geplaatst was, stond in de tweede set met 5-3 voor.

Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn verloren finale op het ATP-toernooi van München. In de eindstrijd tegen Holger Rune liet de Nederlander zondag vier matchpoints onbenut.

Karatsev – de nummer 121 van de wereld – maakte het na 1 uur en 34 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt, op de service van Van de Zandschulp. De Nederlander gaf in de laatste game een 40-15-voorsprong uit handen en besloot het duel met een backhand in het net. Vooral op zijn tweede service was Van de Zandschulp kwetsbaar en hij won slechts 37 procent van die punten.

De Nederlander was zonder coach naar Madrid afgereisd en werd bijgestaan door zijn fysiotherapeut. Vorige week trad Paul Haarhuis in München op als coach. Van de Zandschulp verbrak eerder dit jaar de samenwerking met coach Peter Lucassen, maar heeft nog altijd geen opvolger gevonden.

Van de Zandschulp komt vanaf 10 mei in actie op het masterstoernooi van Rome. Dat toernooi duurt tegenwoordig, net als het toernooi van Madrid, anderhalve week.

Vrijdag werd Tallon Griekspoor al uitgeschakeld in de Spaanse hoofdstad. Hij gaf tegen de Spanjaard Jaume Munar na een set op met een enkelblessure.