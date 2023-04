Autosportbond FIA onderzoekt eigen staf na bijna-ongeluk met Ocon

De internationale autosportfederatie FIA is na de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 een onderzoek begonnen naar medewerkers van de eigen bond. Stafleden van de FIA stonden toe dat teampersoneel zich al verzamelde op het gedeelte van de pitstraat waar de huldiging wordt gehouden (het zogeheten parc fermé), terwijl de race nog niet klaar was.

De Franse coureur Esteban Ocon, die voor het ingaan van de laatste ronde nog een pitstop wilde maken, reed bijna een aantal mensen aan. Zij konden nog net op tijd wegspringen. “We onderzoeken het incident in de pitstraat in de laatste ronde”, meldde de FIA. “Vertegenwoordigers van de FIA die verantwoordelijk zijn voor het parc fermé moeten zich melden bij de stewards.”

Ocon reed bijna de hele race op de harde band. Pas na de voorlaatste ronde wilde hij zijn verplichte bandenwissel maken en stuurde zijn Alpine de pitstraat in. “Het was een vreemde situatie”, zei Ocon. “Ik snap niet dat ze al het podium klaarmaakten, terwijl we nog aan het racen waren. Ik kwam met 300 kilometer per uur aanrijden, remde heel laat en zag ineens mensen staan. Dit had heel slecht kunnen aflopen.”