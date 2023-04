Britse wielrenner Yates wint Ronde van Romandië

De Britse wielrenner Adam Yates heeft de Ronde van Romandië gewonnen. De renner van UAE Team Emirates veroverde op de voorlaatste dag de leiderstrui en stond die op de slotdag niet meer af. De vijfde en laatste etappe, van Vufflens-la-Ville naar Genève over ruim 170 kilometer, werd gewonnen door de Colombiaan Fernando Gaviria. De renner van Movistar liet in de massasprint de Duitser Nikias Arndt en de Brit Ethan Hayter achter zich.

Yates was zaterdag de beste in de koninginnenrit, een bergetappe van Sion naar Thyon 2000. Op de slotklim liet hij de Fransman Thibaut Pinot achter zich. De 30-jarige Brit won eerder dit jaar een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. In het eindklassement laat hij de Amerikaan Matteo Jorgenson en de Italiaan Damiano Caruso achter zich.

De Colombiaan Egan Bernal eindigde voor het eerst sinds zijn zware val begin 2022 in de top 10 van een rittenwedstrijd. De Tourwinnaar van 2019 en Girowinnaar van 2021 sloot de Ronde van Romandië af als achtste. Tot dusverre had Bernal alleen de Ronde van Baskenland (92e) uitgereden.

Voor Yates was het bij zijn eerste deelname in Romandië meteen prijs. “Een score van 100 procent, misschien moet ik hier maar niet meer terugkeren”, lachte de Brit, die nu even een pauze inlast en zich dan gaat voorbereiden op de Tour de France. Daarin moet hij een belangrijke steun worden voor Tadej Pogacar, de Sloveen die momenteel herstelt van een polsbreuk. “Tadej zal op tijd fit zijn”, voorspelde Yates over het herstel van de tweevoudig Tourwinnaar.