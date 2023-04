Darter Van Gerwen mist finale in Leeuwarden

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de finale van de Dutch Darts Championship te bereiken. De darter uit Brabant ging in de halve eindstrijd onderuit tegen Dave Chisnall uit Engeland (7-6).

Van Gerwen wilde zich in Leeuwarden graag revancheren voor zijn snelle uitschakeling van anderhalve week geleden in Ahoy. Daar verloor hij al in de eerste ronde van de Brit Nathan Aspinall in de Premier League.

Danny Noppert strandde in de kwartfinales. Hij verloor van de als eerste geplaatste Engelsman Luke Humphries: 6-5.