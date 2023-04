De Vries beleeft met vroege uitvalbeurt rampweekeinde in Bakoe

Nyck de Vries beleefde een rampzalig weekeinde in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Nederlander crashte vrijdag in de kwalificatie, miste ook een bocht in de sprint-shootout op zaterdag en viel zondag na tien ronden uit in de race op het stratencircuit van Bakoe.

De 28-jarige Fries, die koos voor een andere bandenstrategie en op zich wel een aardige start had, raakte de muur in bocht vijf en daarbij brak de voorwielophanging van zijn AlphaTauri. Hij was gedwongen zijn auto te parkeren op de baan.

“Ik ben zeer teleurgesteld in mezelf”, zei De Vries bij Viaplay. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen als wedstrijdrijder in de Formule 1. “Het was een stomme fout die ik alleen mezelf kan aanrekenen. De muur was dichterbij dan ik dacht. Ik was misschien te ongeduldig.”

De Vries wilde er ook niet te lang bij stilstaan. “Ik moet hier niet in blijven hangen. Het ging minder goed dan gehoopt, maar ik moet vooral gaan toewerken naar de volgende race.”

De vroege uitvalbeurt betekende ook dat De Vries na vier raceweekeinden nog altijd puntloos is in het wereldkampioenschap. Hij was zaterdag in de sprintrace als veertiende geëindigd.