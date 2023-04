Golfer Luiten derde in Zuid-Korea na sterke slotronde

Golfer Joost Luiten is op een gedeelde derde plaats geëindigd op het toernooi van het Zuid-Koreaanse Incheon. De Bleiswijker had een sterke slotronde die hij aflegde in 65 slagen, 7 onder par. Daarmee steeg hij liefst 23 plaatsen. Het toernooi werd gewonnen door de Spanjaard Pablo Larrazábal die na vier ronden uitkwam op een totaal van 276 slagen, 12 onder par.

De Deen Marcus Helligkilde had twee slagen meer nodig en werd tweede. Luiten, de Schot Scott Jamieson, de Zuid-Koreaan Park Sanghyun en de Spanjaard Jorge Campillo deelden de derde plaats met 279 slagen.

Voor Luiten was het al zijn derde top-3-notering van dit jaar op een toernooi uit de DP World Tour na derde plaatsen in India en Thailand.