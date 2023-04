Handballers verslaan Griekenland en gaan als poulewinnaar naar EK

De handballers hebben zich met een ruime zege op Griekenland geplaatst voor het EK handbal van 2024 in Duitsland. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson won de laatste kwalificatiewedstrijd in thuisbasis Almere met 32-26. Kay Smits was topscorer met negen treffers.

Oranje eindigde met 9 punten boven Kroatië als eerste in de poule. Het betekende dat de ploeg voor het eerst als groepswinnaar naar de Europese eindronde gaat. Het wordt de derde deelname van de handbalmannen aan het EK.

De uitwedstrijd tegen de Grieken ging vorig jaar oktober nog met 32-28 verloren, maar in het Topsportcentrum van Almere toonde Nederland met zijn snelle en dynamische handbal aan dat het steeds meer tegen de Europese top aanleunt. De ploeg van Olsson eindigde in januari als veertiende op het WK en werd op het EK van 2022 tiende.

Smits kreeg afgelopen woensdag in de met 28-23 gewonnen wedstrijd tegen België rust van coach Olsson, maar de topschutter mocht zich tegen de Grieken uitleven. De speler van de Duitse topclub SC Magdeburg was vanaf het beginsignaal op dreef en scoorde in de eerste helft al zes keer.

In hoog tempo speelde Nederland de Griekse defensie stuk. De ploeg stond na een kwartier al met 10-5 voor en liep uit naar 17-11 bij rust. Na 10 minuten in de tweede helft stond het al 24-14 en was het verschil tien doelpunten. Daarna stokte de Nederlandse productie en kregen de Grieken de gelegenheid wat van de achterstand af te knabbelen.

Behalve Smits droegen ook opbouwer Dani Baijens (zes goals), spelbepaler Luc Steins, cirkelspeler Samir Benghanem en hoekspeler Niels Versteijnen (ieder drie treffers) bij aan de score. Rutger ten Velde, tegen de Belgen goed voor tien treffers, kwam nu minder aan bod. Hij scoorde drie keer. Donny Vink vierde zijn debuut in Oranje met één treffer.

De Grieken vierden ondanks hun nederlaag ook feest, want zij plaatsten zich als een van de beste vier nummers 3 in de poulefase ook voor het EK.