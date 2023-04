Ocon en Hülkenberg starten vanuit pitsstraat in GP Azerbeidzjan

De Fransman Esteban Ocon (Alpine) en de Duitser Nico Hülkenberg (Haas) starten zondag vanuit de pitsstraat in de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1. Dat is een straf omdat hun teams nog wijzigingen hebben aangebracht aan de auto’s op een moment dat dat niet toegestaan is.

Hülkenberg start achter Ocon in de pitsstraat. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) vertrekt vanaf poleposition. Hij was in de kwalificatie net iets sneller dan tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen van Red Bull. De start is om 13.00 uur Nederlandse tijd.