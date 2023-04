Pérez verslaat teamgenoot Verstappen en wint GP van Azerbeidzjan

Sergio Pérez heeft teamgenoot Max Verstappen afgetroefd in Bakoe. De Mexicaan van Red Bull won de Grote Prijs van Azerbeidzjan en boekte daarmee zijn tweede zege van dit seizoen.

Regerend wereldkampioen Verstappen reed het grootste deel van de race kort achter Pérez, maar hij kon niet dichtbij genoeg komen om een inhaalactie te ondernemen. De Limburger moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Op ruime afstand van de twee Red Bulls reed Charles Leclerc, die de race van poleposition was gestart, zijn Ferrari naar de derde plaats.

In het kampioenschap behield Verstappen de eerste plaats. Hij zag zijn teamgenoot, die zaterdag ook al de sprintrace had gewonnen, wel inlopen. De Mexicaan staat nog maar 6 punten achter: 93 om 87.

Het ziet ernaar uit dat de strijd om de wereldtitel dit jaar gaat tussen de twee coureurs van Red Bull. Pérez kon de voorgaande twee jaar niet tippen aan de Nederlander, maar dit jaar treedt hij meer op de voorgrond en sprak al meermaals uit dat hij wil vechten voor de titel en niet zal schromen zijn teamgenoot aan te vallen. In Bakoe voegde hij de daad bij het woord.

Verstappen kende wel een prima start. Hij bleef de eerste rondjes geduldig achter Leclerc rijden en raasde hem in de vierde ronde op het lange recht stuk voorbij met 342 kilometer per uur en nam de leiding.

In de tiende ronde raakte Nyck de Vries de muur met zijn AlphaTauri en viel uit. Hij stond geparkeerd op de baan, waardoor de wedstrijdleiding een neutrale fase afkondigde. Dat pakte verkeerd uit voor Verstappen. De leider in de race ging al naar binnen voor zijn pitstop voordat de safetycar op de baan was. Pérez en Leclerc profiteerden van de verkeerde timing van Verstappen en keerden na hun pitstop onder de safetycar vóór de Nederlander terug op de baan.

Verstappen reed na de herstart wel weer snel voorbij Leclerc naar de tweede plaats en ging meteen op jacht naar zijn teamgenoot, maar Pérez maakte zijn reputatie als erkend racer op stratencircuits waar. Verstappen slaagde er niet snel in dichterbij te komen. Het verschil bleef vele ronden net boven de seconde hangen, waardoor hij zijn DRS niet kon benutten op het lange rechte stuk en geen aanval kon plaatsen.

Tegen het einde van de race kregen de twee kemphanen van Red Bull op de slijtende banden steeds meer moeite om de scherpe bochten te nemen in Bakoe. Ze schampten geregeld een omheining of muur, maar hielden hun auto zonder schade op de baan.