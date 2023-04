Turner Schmidt pakt brons op rekstok in Caïro

Turner Casimir Schmidt heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Caïro het brons gepakt in de toestelfinale aan de rekstok. Het was voor het eerst dat de Amsterdammer op dat toestel een finaleplaats had veroverd. Schmidt kwam tot een score van 13,533. Het goud was voor de Oekraïner Illia Kovtun in 14,100.

Schmidt kwam ook uit in de finale op brug. Daarin werd hij zesde met een score van 13,833. Loran de Munck eindigde een plaatsje voor hem: 13,933. De winst was ook op dit toestel voor Kovtun met een score van 14,833. De Munck was zaterdag als zesde geëindigd op zijn favoriete toestel voltige.