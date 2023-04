Verstappen aast in Bakoe op volgende Formule 1-zege

Max Verstappen gaat in de Grote Prijs van Azerbeidzjan op jacht naar zijn derde zege van dit seizoen. De regerend wereldkampioen van Red Bull start vanaf de tweede plek op het stratencircuit van Bakoe. Charles Leclerc heeft poleposition in de vierde Formule 1-race van dit jaar. De coureur van Ferrari was vrijdag de snelste in de kwalificatie.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, vertrekt vanaf de tweede startrij op plek drie. De Mexicaan deed vertrouwen op voor de Grote Prijs door zaterdag de sprintrace te winnen. Verstappen eindigde in die korte race als derde met een gat in de romp van zijn auto. Die schade was het gevolg van een touché met George Russell (Mercedes) in de eerste ronde. De Nederlander was zo boos op de Brit, dat hij direct na afloop verhaal ging halen.

Verstappen is de leider in het kampioenschap. Pérez is zijn naaste achtervolger met 13 punten minder. De start is om 13.00 uur Nederlandse tijd.