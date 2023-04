Verstappen berust, want ‘het kan niet elke race perfect zijn’

Max Verstappen gaf toe dat zijn verkeerde timing bij de enige safetycar in de Grote Prijs van Azerbeidzjan hem waarschijnlijk de zege kostte, maar hij berustte in de tweede plaats. “Het kan niet elke race perfect zijn”, zei de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull kort na de race.

Verstappen raakte onder de safetycar, waarin pitstops met weinig tijdverlies worden gemaakt, de leiding kwijt aan zijn teamgenoot Sergio Pérez, die vervolgens de Nederlander wist voor te blijven en de race op het stratencircuit van Bakoe won.

“Die safetycar was ongelukkig. Je kunt nu eenmaal niet weten wanneer die precies op de baan komt”, zei de tweevoudig wereldkampioen. “Ik moest daarna pushen om achter Sergio aan te gaan en daarbij raakten mijn banden oververhit. Ik worstelde ook wat met de balans. Toen ik dat eenmaal onder controle had, waren er nog tien ronden te gaan en was het gat naar Sergio te groot. Het is een lang seizoen, we leren iedere race weer.”

Pérez bekende dat het ‘close’ was tussen hem en Verstappen. “Maar het pakte voor mij goed uit”, zei de Mexicaan. “Er was nauwelijks verschil in snelheid tussen ons. We hebben elkaar tot het maximale gedreven en allebei wel een paar keer de muur geraakt. Het was ook heel moeilijk om controle te houden met een jagende Max achter me, maar ik hield stand en gelukkig bleef mijn auto zonder schade.”