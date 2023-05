Wielrenner Sep Vanmarcke heeft zondag door een val in een gravelwedstrijd in Valkenburg zijn linkerpols gebroken. De 34-jarige Belg is al geopereerd en naar verwachting tot half juni uitgeschakeld, meldt zijn ploeg Israël-Premier Tech.

Vanmarcke was dit voorjaar zeer actief in de Vlaamse voorjaarskoersen. Zijn beste resultaat was de derde plaats in Gent-Wevelgem.