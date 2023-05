Griekspoor door enkelblessure mogelijk 2 tot 3 weken aan de kant

Tennisser Tallon Griekspoor heeft een scheur in het kapsel bovenop een voet opgelopen en een klein scheurtje in de binnenband van een enkel. Het advies luidt om twee tot drie weken niet te spelen, maar deelname aan het toernooi van Rome is met de juiste behandeling niet uitgesloten, zo liet hij via social media weten.

Griekspoor gaf afgelopen vrijdag op het masterstoernooi van Madrid op in de tweede ronde tegen de Spanjaard Jaime Munar. De Nederlandse nummer 36 van de wereld ging bij een mislukte volley door zijn rechterenkel en verliet ondersteund door zijn tegenstander en met een van pijn vertrokken gezicht de baan.

In een ziekenhuis in Spanje was al duidelijk dat Griekspoor geen spierschade had opgelopen. De 26-jarige tennisser werd in Nederland verder onderzocht en daar kwam de blessure aan het licht.

Op 10 mei begint het masterstoernooi van Rome. De beslissing over deelname moet Griekspoor nog nemen. Op zondag 28 mei gaat Roland Garros van start.