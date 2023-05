Voorzitter boksbond Kremlev haalt uit naar afgescheiden leden

Voorzitter Oemar Kremlev van de internationale boksbond IBA heeft hard uitgehaald naar de nationale bonden die zich hebben afgescheiden en de nieuwe boksbond World Boxing hebben opgericht met Boris van der Vorst als voorlopige leider. Kremlev omschreef de landen zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland als zwarte schapen en hyena’s.

Voorzitter Van der Vorst van de Nederlandse boksbond had half april samen met “gelijkgestemde” bestuurders uit onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië World Boxing opgericht. Die nieuwe federatie heeft als voornaamste doel om boksen op de Olympische Spelen te houden. Het aanvragen van olympische erkenning kan formeel pas als het IOC die ontneemt van de IBA.

Kremlev liet in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan waar de WK boksen voor mannen worden gehouden, weten dat de IBA de enige internationale bond is die over het boksen gaat. “We zeggen dat er altijd een zwart schaap in de familie is, er zijn altijd mensen die hun eigen weg gaan. Sommigen hebben geprobeerd om een internationale federatie op te richten vanuit hun garage, waarom moeten we daar aandacht aan besteden?” zei de voorzitter.

“Aan hen die weg willen gaan en naar een andere bond willen, kan ik alleen zeggen: we hebben maar één bond. We hebben het recht om het boksen te leiden en de IBA heeft het recht om toernooien te organiseren”, aldus Kremlev. “Enkele bestuurders hebben bedacht dat ze een eigen bond willen beginnen, maar ik denk dat het duidelijk is. Sommige bestuurders zijn als hyena’s, als roofdieren. Ze moeten begrijpen dat ze niet bij de sport horen.”

De door Russen geleide mondiale bond is sinds 2019 geschorst vanwege bestuurlijke en financiële perikelen. De IBA besloot al in oktober vorig jaar tegen de wens van het IOC om Russen en Belarussen onder eigen vlag te laten deelnemen aan toernooien.

Het IOC nam de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden van het boksen over. Vanwege de al jaren aanhoudende chaos in de bokswereld is de sport niet opgenomen in het voorlopige programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.