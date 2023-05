Wielrensters Jumbo-Visma openen Vuelta met winst ploegentijdrit

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft de eerste etappe van de Vuelta Femenina gewonnen, de Ronde van Spanje voor vrouwen. Het was een ploegentijdrit over ruim 14 kilometer in kustplaats Torrevieja. De Nederlandse ploeg was net iets sneller dan het Duitse Canyon-SRAM Racing. Het verschil was 1 seconde. Trek-Segafredo werd derde. Movistar, met wereldkampioene Annemiek van Vleuten, eindigde als vierde.

Voor Jumbo-Visma kwamen Amber Kraak, Riejanne Markus, Eva van Agt, Marianne Vos, de Britse Anna Henderson, de Amerikaanse Coryn Labecki en de Zwitserse Noemi Rüegg in actie. Omdat Henderson als eerste de finish passeerde, mocht zij de rode leiderstrui aantrekken.

Henderson was verheugd met de zege en de rode trui. “Zeker omdat het de eerste overwinning van de ploeg is, die we dan ook nog samen behalen”, zei de 24-jarige Britse. “We hadden het parcours goed verkend, geloofden in elkaar en hebben alles gegeven.”

In het klassement staan Kraak, Vos en Markus in dezelfde tijd als Henderson op de plaatsen 2, 3 en 4. De Amerikaanse voormalig wereldkampioene Chloé Dygert, van de ploeg Canyon-SRAM waarvoor ook de Nederlandse Pauliena Rooijakkers uitkomt, volgt als vijfde.

Van Vleuten staat vijftiende op 12 seconden van de leidster. Demi Vollering, een andere favoriet voor de eindzege, volgt als twintigste op 14 seconden. Met SD Worx sloot zij de ploegentijdrit af als vijfde.

Dinsdag volgt een vlakke rit van Orihuela naar Pilar de la Horadada. De Vuelta eindigt zondag. Van Vleuten won de afgelopen twee edities.