Judofederatie weigert acht Russen toegang tot WK

De internationale judofederatie (IJF) weigert acht leden van de Russische delegatie de toegang tot de wereldkampioenschappen, die van 7 tot en met 13 mei in Doha worden gehouden. Russen mogen weliswaar onder neutrale vlag deelnemen, maar moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vooralsnog is het niet duidelijk of het gaat om atleten dan wel officials of personen uit de medische staf.

Voorwaarde om wel te worden toegelaten is dat de personen als neutrale sporters uitkomen, niet werkzaam zijn in het leger of bij veiligheidsdiensten en de oorlog niet ondersteunen. “Uit grondig onderzoek is gebleken dat acht personen uit de Russische delegatie niet aan deze voorwaarden voldoen”, zegt de IJF.

De IJF ging akkoord om de Russische en Belarussische atleten onder neutrale vlag opnieuw toe te laten, na een aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Oekraïne besloot daarop het WK te boycotten.