Wielerploeg Trek met Mollema en Hoole naar Giro

Bauke Mollema en Daan Hoole rijden namens Trek-Segafredo de Ronde van Italië. De wielerploeg heeft de twee Nederlanders opgenomen in de ploeg voor de Giro, die zaterdag start met een individuele tijdrit in Fossacesia. De Deen Mads Pedersen is de kopman van de ploeg.

Voor de 36-jarige Mollema wordt het zijn zesde Giro. Hij wist twee keer in de top 10 te eindigen: zevende in 2017 en vijfde in 2019. Hoole (24) maakt zijn debuut in de Ronde van Italië.

Al eerder werd bekend dat de gedroomde kopman Giulio Ciccone niet kan deelnemen vanwege een coronabesmetting.