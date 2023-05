Basketballers Lakers winnen eerste duel bij Warriors

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben het eerste duel met Golden State Warriors in de tweede ronde van de play-offs van de NBA gewonnen. Mede dankzij 30 punten van Anthony Davis werd de titelverdediger met 117-112 verslagen.

De Lakers waren in de ontmoeting tussen de twee topteams uit Californië met name verdedigend op dreef, maar kwamen in de slotfase alsnog in de problemen. Een voorsprong van 14 punten met minder dan 6 minuten op de klok werd door de thuisclub met een serie van 14 punten op rij tenietgedaan. Golden State-sterspeler Stephen Curry zorgde ervoor dat het ruim anderhalve minuut voor tijd plots weer gelijk (112-112) stond.

D’Angelo Russell zette de Lakers weer op voorsprong, gevolgd door een rake vrije worp van LeBron James, de vedette van de Lakers. Namens de Warriors miste Jordan Poole vervolgens van afstand, waarna de Duitser Dennis Schröder met twee benutte vrije worpen de marge verder vergrootte en de Lakers niet veel later hun eerste zege in de best-of-sevenserie pakten.

“We kennen ze, ze zijn de titelverdedigers. Geen voorsprong is veilig tegen hen”, sprak Davis, die ook 23 rebounds liet noteren. Curry was met 27 punten de topschutter bij de thuisploeg, die woensdag in Game 2 – opnieuw in San Francisco – iets recht te zetten heeft.

In de oostelijke divisie trok New York Knicks de stand gelijk (1-1) tegen Miami Heat dankzij een 111-105-zege in Madison Square Garden, de befaamde hal in Manhattan. Jalen Brunson was met 30 punten de topscorer bij de thuisploeg. Miami trad aan zonder de geblesseerde Jimmy Butler en zag Caleb Martin de meeste punten (22) maken. Zaterdag gaat de tweekamp in Miami verder.