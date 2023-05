KNWU: in 2023 is er motorbegeleiding politie voor wielerkoersen

Wielerbond KNWU zegt dat er een oplossing is gevonden voor de motorbegeleiding door de politie bij de geplande wielerkoersen in Nederland dit jaar. KNWU-voorzitter Wouter Bos meldde in een column op de website van de bond dat het voor 2023 is gelukt. “We zijn er nog lang niet, voorlopig is alleen 2023 gered, maar een belangrijke stap is het wel”, laat hij weten.

De KNWU vreesde eerder dit jaar dat een aantal koersen niet kon doorgaan omdat de politie wijzigingen had aangebracht in de werkwijze. Bij veel wielerwedstrijden zijn motoragenten nodig om het verkeer te regelen. Vanwege een tekort mochten de afgelopen jaren ook motoragenten met een zogenoemde C1-opleiding worden ingezet, die niet gespecialiseerd zijn in het begeleiden van koersen. Nadat dat verboden werd, dreigden rigoureuze aanpassingen van de wielerkalender.

“Het leidde tot de vervelende situatie dat we een paar weken geleden plots te horen kregen dat er per onmiddellijk geen begeleiding meer mogelijk was, een beslissing die zo plots kwam dat zelfs koersen die dit jaar al helemaal in voorbereiding waren, afgelast moesten worden”, schrijft Bos. Hij meldt echter dat met vereende inspanningen in het bestuur contacten zijn aangehaald en er een oplossing is gevonden. De woordvoerder van de bond bevestigt dat alle wedstrijden verder worden voorzien van politiebegeleiding.

De KNWU zegt al sinds 2018 met de wielerkalender rekening te houden met de krapte van het aantal motoragenten. De voorzitter spoort de organisatoren in zijn column ook aan verder na te denken over “andere parcoursen, routes en de mogelijkheden van omlopen”. Daardoor zou minder benodigde vergunningen en motorbegeleiders nodig zijn. “Ook dat gaat helpen bij het vinden van een meer permanente oplossing.”