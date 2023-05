Sinkeldam met wielerploeg Alpecin-Deceuninck naar Giro

Ramon Sinkeldam neemt vanaf zaterdag voor de vierde keer deel aan de Giro d’Italia. De Noord-Hollander maakt deel uit van de ploeg Alpecin-Deceuninck, die vorig jaar nog met Mathieu van der Poel als kopman naar Italië afreisde. De vedette van de ploeg laat dit jaar de Giro schieten en mikt alles op de Tour de France.

Sinkeldam begroet nog een Nederlander in de selectie. Oscar Riesebeek start voor het derde opeenvolgende jaar in de Giro. In 2021 was hij een keer dicht bij een ritzege, maar versloeg de Belg Victor Campenaerts hem in de sprint. Sinkeldam, afgelopen winter overgekomen van Groupama-FDJ, reed meestal in dienst van de Franse sprinter Arnaud Démare.