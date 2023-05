Tennisser Koolhof uitgeschakeld in kwartfinales dubbelspel Madrid

Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski zijn uitgeschakeld in het dubbelspel van het masterstoernooi in Madrid. Het als eerste geplaatste koppel verloor in de kwartfinales in twee sets van het Indiaas/Australische duo Rohan Bopanna en Matthew Ebden: 3-6 2-6.

Koolhof, de nummer 1 van de wereld in het dubbel, en Skupski wonnen vorig jaar zeven toernooien, maar dit jaar konden zij nog geen toernooizege bijschrijven. Het koppel haalde wel de finales in Barcelona en Indian Wells.