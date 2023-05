Verstappen en Pérez vrezen hitte op zwaar circuit Miami

Max Verstappen won vorig jaar de allereerste Grote Prijs van Miami in de Formule 1, maar de tweevoudig wereldkampioen gaat er niet van uit dat hij dit weekeinde weer even gaat winnen. Hij vreest vooral de hitte. “Het is een fysiek zwaar circuit en het was vorig jaar ook erg warm, dus daar moet ik op voorbereid zijn”, zegt de coureur van Red Bull in een vooruitblik.

“Het wordt zeker niet gemakkelijk”, meent de huidige leider in het kampioenschap, die 6 punten voorstaat op zijn grootste rivaal tot nog toe dit seizoen, teamgenoot Sergio Pérez. “Het is een vrij complex circuit en volgens mij hebben ze het dit jaar opnieuw geasfalteerd, dus we moeten zien wat voor invloed dat heeft op de prestaties van de auto.”

Pérez won afgelopen weekeinde in Bakoe zowel de sprintrace als de Grote Prijs van Azerbeidzjan en blaakt van het zelfvertrouwen, maar ook hij wijst op de zware omstandigheden in Miami, waar de temperatuur dit weekeinde de 30 graden kan overstijgen. “Fysiek gezien is Miami de meest veeleisende race van het seizoen, dus ik heb hard gewerkt om het aan te kunnen. Dergelijke zware omstandigheden geven een andere dynamiek aan de race”, aldus de Mexicaan.

Pérez herhaalde in zijn vooruitblik zijn ambitie om dit jaar voor de wereldtitel te gaan. “Ik reed in Bakoe twee perfecte races, een goed voorbeeld van hoe het moet gaan in de komende wedstrijden. Ik heb constante prestaties nodig.”

De baan in Miami is een stratencircuit van 5,41 kilometer lang en heeft negentien bochten, drie rechte stukken en drie DRS-zones. De topsnelheid die de coureurs kunnen halen is 340 kilometer per uur. De GP van Miami is de vijfde race van het seizoen en begint vrijdag met twee vrije trainingen.