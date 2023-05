Voormalig olympisch kampioen Van Avermaet stopt met wielrennen

De Belg Greg Van Avermaet beëindigt na dit wielerseizoen zijn loopbaan. Dat heeft de olympisch kampioen van Rio 2016 woensdag bevestigd. Van Avermaet rijdt nu nog voor de Franse ploeg AG2R-Citroën.

“Een mooi avontuur gaat eindigen en dat maakt me een beetje triest”, zegt hij in een persbericht van zijn team. “Het was een moeilijke beslissing, maar ik ben extreem trots op wat ik als wielrenner heb bereikt.”

Van Avermaet is bezig aan zijn achttiende seizoen als professional. Hij kwam onder meer uit voor Silence-Lotto, BMC en CCC. Hij boekte 41 overwinningen waaronder de olympische wegrace in 2016, Parijs-Roubaix in 2017, twee ritten in de Tour de France (2015-2016), een rit in de Ronde van Spanje (2008) en het algemeen klassement van Tirreno-Adriatico (2016). Ook droeg hij in totaal elf dagen de gele leiderstrui in de Tour van 2016 en 2018.

Zijn laatste overwinning dateert van 2019: de Grand Prix Cycliste de Montréal. “Ik heb elke dag het beste van mezelf gegeven, zodat ik nooit spijt zou kunnen hebben. Ik heb niet alleen genoten van mijn overwinningen, maar ook van de weg die ernaartoe leidde. Ik dank iedereen die me daarbij heeft geholpen”, aldus Van Avermaet, die uitkijkt naar meer tijd doorbrengen met zijn gezin en de hoop uitspreekt “dezelfde passie te vinden in een nieuwe fase van mijn leven”.

Teambaas Vincent Lavenu noemt zijn renner “een groot kampioen en een voorbeeld voor de hele ploeg”. Na een pauze na de voorjaarsklassiekers keert hij op 13 mei terug in het peloton in de Ronde van de Finistère.