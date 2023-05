Wielrenners uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag welkom

Wielrenners en wielrensters uit Rusland en Belarus mogen onder neutrale vlag weer deelnemen aan internationale wedstrijden als het WK, wereldbekers en koersen in de Nations Cup. Dat heeft de internationale wielerunie UCI besloten in navolging van de internationale bonden van sporten als judo, tafeltennis, schermen, kanoën en boogschieten.

Coureurs uit Rusland en Belarus moeten de status van neutrale renner persoonlijk aanvragen. Ze mogen geen enkele betrokkenheid hebben met de Russische of Belarussische wielerbond of het olympisch comité van die landen. De UCI laat bij medailleceremonies ook niet het volkslied van Rusland of Belarus horen, vanwege de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Door de beslissing van de UCI kunnen wielrenners en wielrensters uit Rusland en Belarus in augustus aan de zogenoemde ‘super WK’ in Glasgow deelnemen. Daar wordt gestreden om regenboogtruien in het wegwielrennen, het baanwielrennen en het mountainbiken.