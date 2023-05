Basketballers Celtics trekken stand in play-offs NBA gelijk

De basketballers van Boston Celtics hebben de stand in de play-offs van de Amerikaanse NBA tegen Philadelphia 76ers gelijkgetrokken. In eigen stadion wonnen de Celtics nu wel van de ‘Sixers’ (121-87), na het openingsduel in de halve finales van de Eastern Conference in Boston eerder te hebben verloren. De wedstrijden zijn onderdeel van een best-of-seven-serie.

Philadelphia 76ers kon weer beschikken over zijn beste speler Joel Embiid, maar dat mocht niet baten. De 29-jarige vedette kon met zijn 15 punten niet voldoende bijdragen om de Celtics op een grotere achterstand te zetten in de serie. Bij de thuisploeg was Jaylen Brown op dreef met 25 punten. Halverwege stonden de Celtics pas 8 punten voor, maar dankzij een sterk derde kwart nam de ploeg ruim afstand.

De spelers reizen nu naar Philadelphia, waar vrijdag het derde duel wacht.