BMX’ers rijden laatste wereldbeker voor Spelen in 2024 in Papendal

Op de BMX-baan van Papendal vinden in juni volgend jaar de laatste twee wedstrijden uit de wereldbeker plaats voorafgaand aan de Olympische Spelen van Parijs. Op de door de internationale wielrenunie UCI gepubliceerde lijst blijkt dat op 22 en 23 juni ronde 7 en 8 worden verreden op het sportcomplex bij Arnhem.

De BMX’ers rijden dit jaar de derde en vierde ronde op de baan van Papendal. Die wedstrijden vinden plaats op 24 en 25 juni. De afgelopen jaren huisvestte Papendal vaker een wereldbekerwedstrijd. In 2021 waren de wereldkampioenschappen op de thuisbaan van de Nederlandse selectie.

Het wereldbekerseizoen begint in 2024 met twee wedstrijden op 10 en 11 februari in Rotorua in Nieuw-Zeeland en daarna op 24 en 25 februari in Brisbane in AustraliĆ«. De BMX’ers rijden daarna op 27 en 28 april de vijfde en zesde ronde in Tulsa in de Verenigde Staten en sluiten in juni de wereldbeker af in Nederland.