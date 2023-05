Jumbo-Visma moet vanwege corona opnieuw wisselen voor Giro

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft in aanloop naar de Ronde van Italiƫ opnieuw te maken met het coronavirus. De Nederlandse formatie meldde twee dagen voor de start dat Sam Oomen vanwege het virus Jos van Emden vervangt. De 38-jarige routinier was dinsdag juist zelf opgeroepen als invaller.

Van Emden en Rohan Dennis namen eerder de plaatsen in van de ziek teruggetrokken Robert Gesink en Tobias Foss. De wisselingen komen Jumbo slecht uit. De ploeg heeft met de Sloveen Primoz Roglic een van de favorieten voor de eindzege in de gelederen. De Giro d’Italia begint zaterdag met een individuele tijdrit in Fossacesia.