Korfballer Leeuwenhoek stopt na veertien seizoenen met topsport

Korfballer Laurens Leeuwenhoek stopt aan het einde van het seizoen. De 32-jarige korfballer neemt na veertien seizoenen bij PKC afscheid van de topsport, zo maakte hij bekend op de website van de club uit Papendrecht.

“Dromen zijn uitgekomen, als kleine jongen van de club het eerste mogen halen en 4 zaaltitels en 3 veldtitels later afscheid mogen nemen van het korfballen op het hoogste niveau van Nederland”, schrijft Leeuwenhoek. “Na 14 jaar topkorfbal met dieptepunten en heel veel hoogtepunten merk ik dat het mentaal en fysiek steeds moeilijker wordt. Ik heb alles gegeven voor het team en de club en dat komt nu tot een prachtig einde met de zaaltitel.”

Leeuwenhoek haalde met PKC vier titels in de zaal en drie bij het veldkorfbal. Hij won twee keer de Europacup en een keer de Champions League Korfbal. In april van dit jaar zette hij ook een punt achter zijn internationale korfbalcarrière na twaalf jaar in het Nederlandse team. Leeuwenhoek speelde 64 interlands, hij won drie keer goud op The World Games, werd drie keer wereldkampioen en vier keer Europees kampioen. In 2019 werd hij uitgeroepen tot beste korfballer van het jaar.