Russell zegt dat incident met Verstappen tot verleden behoort

Formule 1-coureur George Russell vindt het niet nodig nader met Max Verstappen te praten over de incidenten tussen de twee tijdens de sprintrace van Bakoe het afgelopen weekeinde. Volgens Verstappen ontstond er schade aan zijn Red Bull door in zijn ogen ontoelaatbare acties van Russell. “Het ligt achter ons, het is geschiedenis”, zei Russell enkele dagen voor de Grand Prix van Miami.

“Het sloeg nergens op. Het was totaal onnodig om zoveel risico te nemen”, zei de Nederlandse wereldkampioen na afloop van de betreffende race bij Viaplay. Met de toelichting van Russel nam hij toen geen genoegen.

“Er zijn harde woorden gevallen, maar dat gebeurt wel vaker in het heetst van de strijd”, zegt Russell nu. “Ik hoef verder niets meer toe te lichten. Verstappen is een fantastische coureur, daar wil ik het bij laten.”