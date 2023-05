Tennisser Rojer strandt in halve finales dubbelspel in Madrid

Jean-Julien Rojer is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het dubbelspel op het masterstoernooi van Madrid. De 41-jarige tennisser verloor met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo uit El Salvador in twee sets van Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev uit Rusland: 6-4 6-4.

Rojer won dit jaar een toernooi in Adelaide en in Delray Beach met Arevalo. Het was voor het eerst dit jaar op gravel dat Rojer en Arevalo de halve finales bereikten. Daarin hadden de twee Russen in beide sets aan één break genoeg om de winst te pakken.

Chatsjanov en Roeblev nemen het in de finale op tegen de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië. Dat duo versloeg eerder in de kwartfinales Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski.