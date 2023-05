Tennisser Tsitsipas onderuit tegen Struff in kwartfinales Madrid

Stefanos Tsitsipas is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het masterstoernooi van Madrid. De als vierde geplaatste Griek verloor in drie sets van de Duitser Jan-Lennard Struff: 6-7 (5) 7-5 3-6.

Tsitsipas moest eerder in het toernooi tegen Dominic Thiem en Sebastian Baez al diep gaan om de winst te pakken. Tegen Struff die als ‘lucky loser’ het hoofdtoernooi bereikte in Madrid, kwam hij een set achter, toen de Duitser toesloeg in de tiebreak. In de tweede set won de Griek op 5-5 de opslagbeurt van de Duitser en serveerde daarna de set uit.

Struff herpakte zich echter in de derde set. Hij won zijn eigen servicebeurten ondanks breakkansen voor zijn tegenstander en sloeg met enkele goede passeerslagen toe op 2-1 en liep vervolgens uit naar 4-1. In een lange game hield Struff zijn opslag en mocht op 5-3 serveren voor de zege. Op zijn tweede matchpoint sloeg hij toe.

Struff neemt het in de halve finale op tegen de Rus Aslan Karatsev. Die won eerder op de dag van de Chinees Zhizhen Zhang met 7-6 6-4. De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Carlos Alcaraz uit Spanje en Borna Coric uit Kroatiƫ.