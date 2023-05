Van Gerwen naar halve finales in Manchester na zege op Price

Michael van Gerwen heeft bij de Premier League in Manchester de halve finales bereikt. De 33-jarige Brabander versloeg op de veertiende avond van de Premier League Gerwyn Price uit Wales met 6-2.

Van Gerwen had de laatste vijf partijen tegen Price verloren. In Manchester won hij de eerste leg die hij zelf begon en liep daarna uit naar 4-0. Price kwam nog terug tot 4-2, maar daarna maakte ‘Mighty Mike’ het af door de volgende twee legs te winnen. Van Gerwen en Price zijn al zeker van de play-offs in de Premier League.

In de halve finale neemt Van Gerwen het op tegen wereldkampioen Michael Smith uit Engeland. Die won met 6-3 van zijn landgenoot Nathan Aspinall.