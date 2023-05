Voetballer Vellios met PEC Zwolle mee naar de Eredivisie

PEC Zwolle kan ook volgend seizoen in de Eredivisie een beroep doen op Apostolos Vellios. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie, die zich twee weken geleden verzekerde van promotie, heeft het aflopende contract met de Griekse aanvaller met twee jaar verlengd. Ook is in de verbintenis een optie opgenomen voor een extra seizoen.

“Vanaf dag één dat ik hier ben is er iets magisch gaande. De supporters begonnen uit het niets mijn naam te zingen en zijn daar iedere week mee doorgegaan”, verklaarde de 31-jarige Vellios. “Zelf heb ik dit seizoen heel veel plezier in het voetbal. Dit is een groep met veel individuele klasse, maar ook als team hecht en ijzersterk.”

Vellios speelt sinds afgelopen zomer in Zwolle en maakte tien treffers in 28 competitieduels. Eerder speelde hij in Griekenland, Engeland, België, Denemarken, Italië en Roemenië.