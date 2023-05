Volleyballers werken met grote groep toe naar druk programma

Bondscoach Roberto Piazza van de volleyballers heeft een ‘longlist’ van dertig spelers bekendgemaakt voor de komende drukke periode. Oranje bereidt zich vanaf 15 mei voor op de Volleyball Nations League van begin volgende maand. Het EK staat in augustus en september op het programma en het olympische kwalificatietoernooi is in september en oktober.

De volleyballers spelen eerst op 27 en 28 mei oefeninterlands tegen Sloveniƫ. Vanaf 7 juni volgen wedstrijden in de Volleyball Nations League in het Canadese Ottawa en Rotterdam.

“Dat het elkaar allemaal zo snel opvolgt, is natuurlijk iets dat al een paar jaar speelt”, weet assistent-bondscoach Henk-Jan Held. “Ook wij zullen dus in de eerste weken moeten bekijken wie we al kunnen inzetten en wie we ook wat rust moeten geven.”

“Elke wedstrijd deze zomer telt mee voor de wereldranglijst en die is volgend jaar eventueel van belang voor olympische kwalificatie. Dat is iets waar de spelers op gefocust zijn, dus ze willen allemaal graag.”

Een deel van de selectie wordt deze zomer ondergebracht in de NextGen-trainingsgroep, een selectie talentvolle spelers uit de nationale competitie die de komende drie maanden op Papendal traint. “Het is mooi dat we met deze groep aan de slag gaan. Die spelers kunnen laten zien wat ze waard zijn”, aldus Held.