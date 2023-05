Zwemmers naar VS en Zuid-Europa voor voorbereiding op WK

De Nederlandse zwemmers bereiden zich deze maand in de Verenigde Staten en in het zuiden van Europa voor op de WK zwemmen van juli in Japan. Afhankelijk van “welke prikkel het meeste rendement zou opleveren”, heeft bondscoach Mark Faber voor iedere zwemmer de keuze gemaakt voor een hoogtestage in het Amerikaanse Flagstaff of de Mare Nostrum-wedstrijden dichter bij huis.

Marrit Steenbergen hoort bij de groep van elf zwemmers die aan de start verschijnt van de wedstrijdenreeks in het Franse Canet-en-Roussillon, Barcelona en Monaco tussen 13 en 21 mei. Van hen komt alleen Thom de Boer ook echt uit in Monaco, de anderen starten alleen in de eerste twee plaatsen. Kira Toussaint doet met haar eigen trainingsgroep mee aan de wedstrijden.

Arno Kamminga en Tes Schouten gaan met zeven anderen naar de Verenigde Staten voor de hoogtestage. “We hebben voor iedere individuele sporter de afweging gemaakt welke prikkel op dit moment het meeste rendement zou opleveren”, meent Faber. “De wedstrijden in Zuid-Europa en de hoogtestage in Flagstaff zijn belangrijke bouwstenen in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen in Fukuoka komende zomer.”