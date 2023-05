Weer pech voor Jumbo-Visma: Giro-renner Tratnik naar ziekenhuis

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft een dag voor de start van de Ronde van Italië weer te maken met tegenslag. De Sloveense wielrenner Jan Tratnik moet zich in het ziekenhuis laten onderzoeken na een incident tijdens de training, meldt de ploeg op Twitter. Het is vooralsnog onduidelijk wat er is gebeurd.

Tratnik (33) behoort tot de ploeg van acht renners van Jumbo-Visma voor de Giro. Zijn landgenoot Primoz Roglic is de kopman en behoort ook tot de favorieten voor de eindzege.

Jumbo-Visma beleeft een rommelige aanloop naar de eerste grote ronde van dit jaar. Robert Gesink en de Noor Tobias Foss moesten zich begin deze week terugtrekken voor de Giro omdat ze positief hebben getest op het coronavirus. Jos van Emden en de Australiër Rohan Dennis werden aangewezen als hun vervangers, maar donderdag werd bekend dat ook Van Emden corona heeft. Daarop voegde de teamleiding Sam Oomen toe aan de Giro-equipe. Een maand geleden haakte Wilco Kelderman, de beoogde meesterknecht van Roglic, al af na een val in de Tirreno-Adriatico.

De Giro begint met een individuele tijdrit over 19,6 kilometer van Fossacesia langs de kust naar Ortona.