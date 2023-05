Basketballers Phoenix verkleinen achterstand op Denver

De basketballers van Phoenix Suns hebben in de tweede ronde van de play-offs van de NBA de achterstand op Denver Nuggets verkleind. Na twee nederlagen won de ploeg van de vedetten Devin Booker en Kevin Durant met 121-114 van Denver Nuggets.

Booker was de uitblinker met 47 punten, Durant kwam uit op 39. De ploeg miste Chris Paul, die geblesseerd moest toekijken en mogelijk ook Game 4 mist. Bij de Nuggets onderscheidde zich Nikola Jokic zoals gebruikelijk, maar zijn triple-double – 30 punten, 17 assists en 17 rebounds – voorkwam niet dat Phoenix de stand in de best-of-seven serie op 2-1 bracht.

Boston Celtics nam in de oostelijke divisie een 2-1-voorsprong door Philadelphia 76’ers met 114-102 te verslaan. Jayson Tatum maakte 10 van zijn 27 punten in het laatste kwart, Jaylen Brown droeg met 23 punten bij aan de overwinning in Philadelphia. Vooraf was 76’er Joel Embiid nog gehuldigd nadat hij afgelopen week werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van het seizoen in de NBA. Hij was goed voor 30 punten.