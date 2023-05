Negende startplek Verstappen in Miami, pole voor teamgenoot Pérez

Max Verstappen start zondag vanaf de negende plek in de Grote Prijs van Miami, de race die hij vorig jaar nog won. De wereldkampioen van Red Bull wist in de laatste van drie kwalificatiesessies geen tijd neer te zetten in zijn Red Bull.

Verstappen brak zijn eerste poging voor een snelle ronde af omdat hij slipte en de grip kwijt was. Tot een tweede poging kwam het niet, omdat de sessie 2 minuten voor het einde werd afgebroken na een crash van Charles Leclerc van Ferrari.

Sergio Pérez kwam als grote winnaar uit de bus, want hij had wel een toprondje gereden in zijn eerste run. De Mexicaan van Red Bull veroverde daarmee de poleposition. De Spanjaard Fernando Alonso had de tweede tijd staan in zijn Aston Martin en hij start zondag vanaf de tweede plek.