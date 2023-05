Van Vleuten neemt leiding in Vuelta over van Vollering

Annemiek van Vleuten heeft een geslaagde greep naar de macht gedaan in de Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen. De wereldkampioene van Movistar nam vroeg in de rit afstand van klassementsleidster Demi Vollering en bereikte in gezelschap van Gaia Realini de finish in Laredo. De Italiaanse versloeg Van Vleuten nipt in de sprint, waarmee de 21-jarige renster van Trek-Segafredo haar eerst grote zege boekte.

De jury zorgde voor de nodige verwarring door eerst Realini, toen Van Vleuten en toen toch weer Realini tot ritwinnaar uit te roepen. Vollering finishte in een groep op ruim een minuut van Van Vleuten. De Nederlandse Loes Adegeest won de sprint om de derde plaats. Zondag volgt de ontknoping wanneer de rensters hun zevendaagse wielerronde beƫindigen met een klim naar de Lagos de Covadonga.

In het klassement is het verschil tussen de twee beste ronderensters van Nederland 1 minuut en 11 seconde. Hun landgenote Riejanne Markus (Jumbo-Visma) volgt als derde op 1.23.

Van Vleuten en haar ploeg hadden het plan om aan te vallen op het vlakke stuk richting twee hellingen. Daar nam Vollering op een bijzonder ongelukkig moment een plaspauze, waarna ze op achterstand raakte. “Ik ken deze regio goed, mijn vriend komt hier vandaan”, verklaarde Van Vleuten het plan bij de NOS. Vollering had binnen de kortste keren een achterstand van 1 minuut, terwijl Van Vleuten op de eerste van twee beklimmingen, de Alto de Fuente de las Varas, versnelde.

Vollering had aanvankelijk nog de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en de Luxemburgse Marie Schreiber als ploeggenotes in haar buurt. Richting Puerto de Campo El Hayal, de tweede en laatste klim van de dag, bleef alleen de Zwitserse Marlen Reusser over en was Vollering vooral op zichzelf aangewezen. Van Vleuten had inmiddels alleen nog gezelschap van Realini en bereikte de top met een voorsprong van een kleine 2 minuten op de groep Vollering.

Met nog ruim 20 kilometer richting finish was al duidelijk dat de aanval op de leiderstrui ging slagen, al kon Vollering nog wat tijd terugpakken. “Het is echt nog niet over”, meende Van Vleuten met het oog op de slotrit die eindigt na een klim van 13 kilometer. “Ze zullen het niet leuk vinden dat wij ten aanval trokken, maar wij hielden vast aan ons plan. Het leek me ook geen handig punt om te gaan plassen.”