Atlete Van Es nu vierde aller tijden op 10.000 meter

Atlete Diane van Es heeft indruk gemaakt in haar eerste 10.000 meter op de baan van dit seizoen. De 24-jarige hardloopster uit Rotterdam eindigde in het Amerikaanse Walnut als tweede in de race in een tijd van 31.02,24. Ze is daarmee op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de vierde plaats gestegen achter Sifan Hassan, Lornah Kiplagat en Hilda Kibet.

Van Es veroverde in februari in Schoorl de nationale titel op de 10 kilometer op de weg in een Nederlands record van 30.29 minuten. Met die tijd kwalificeerde ze zich tevens voor de 10.000 meter op de WK atletiek komende zomer in Boedapest en de Olympische Spelen van Parijs in 2024. In Walnut was alleen de Amerikaanse Fiona O’Keeffe sneller (30.52,77).