Basketballers Lakers op voorsprong tegen titelverdediger Warriors

Los Angeles Lakers heeft in de tweede ronde van de play-offs in de basketbalcompetitie NBA opnieuw een voorsprong genomen op Golden State Warriors. Na twee uitduels tegen de titelverdediger (1-1) wonnen de Lakers in LA riant met 127-97. Daarmee staat de ploeg van Anthony Davis en LeBron James op 2-1 in de best-of-seven serie.

Davis maakte 25 punten en pakte 13 rebounds terwijl James, de eerste 13 minuten zonder schotpoging, tot 21 punten kwam. Maandag volgt het vierde duel tussen beide grootmachten. “Ze zullen er maandag alles aan doen om niet op een 3-1-achterstand te komen. We moeten dezelfde ‘mindset’ hebben als vanavond”, wist Davis. “Het is een gevecht.” Stephen Curry was de topschutter aan de kant van de Warriors met 23 punten.

In de oostelijke divisie boekte Miami Heat de tweede zege op rij tegen New York Knicks. In het Kaseya Center in Florida werd het 105-86, onder meer dankzij 28 punten van Jimmy Butler. Bij de Knicks werd Jalen Brunson topschutter met 20 punten. Het staat nu 2-1 voor Miami dat maandag opnieuw het thuisvoordeel heeft.