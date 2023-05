Grote Prijs van Miami staat open voor avondrace

Mogelijk wordt de Grote Prijs van Miami in de toekomst een avondrace. De organisatie van de race in Florida voert gesprekken daarover met het management van de Formule 1. “Er zijn veel factoren die we in overweging moeten nemen, maar we staan er voor open”, zei directeur Tom Garfinkel op motorsport.com.

Garfinkel noemde het weer als een van de factoren. In de late avonduren is de temperatuur wat draaglijker. “In deze tijd van het jaar is het weer wat onvoorspelbaar. Dit jaar is tot nog toe vrij mooi en dankzij een briesje is het niet zo heet als vorig jaar”, zei de directeur.

De tijdzone van Miami pleit tegen een avondrace, want dan is de race in Europa middenin de nacht en dat zou de Formule 1 veel televisiekijkers kunnen kosten. “We gaan alles afwegen. Er zal nog veel discussie aan een beslissing voorafgaan”, aldus de Amerikaan.

De Formule 1 telt dit jaar drie races in de Verenigde Staten. In oktober bezoekt de Formule 1 Austin en in november voor het eerst Las Vegas, waar de race pas om 22.00 uur in de avond begint.