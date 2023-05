‘Met een beetje meer pit’ had Dekker kunnen winnen in Giro

David Dekker was de gevierde renner bij Arkéa Samsic. De 25-jarige Nederlandse sprinter eindigde als tweede in de tweede etappe van de Ronde van Italië. De Franse ploeg, voor het eerst actief in de Giro, beschouwde die tweede plaats achter de Italiaan Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) als een succesje.

“Tweede is niet slecht. Ik denk dat ik het met een beetje meer pit beter had kunnen doen”, zei de renner op de website van zijn ploeg. “De laatste kilometer was heel hectisch en ik dank al mijn ploeggenoten. Ze deden geweldig werk voor mij in de finale. Zelfs Warren Barguil reed in dienst van mij. Mooi dat een kopman dat doet”, aldus Dekker.

“Het is goed om de Giro zo te beginnen”, vervolgde de Nederlander. “Het geeft de ploeg vertrouwen. Ik zelf heb dit seizoen, mede door pech, nog niet veel kunnen sprinten en het doet persoonlijk wel wat met me dat ik dan wel om de zege meesprint in het begin van een grote ronde.”